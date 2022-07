Mostra CEU traz campeonato de robótica às unidades Ottawa-Uirapuru e Paraíso-Alvorada

A torcida do público foi intensa durante a competição de robótica realizada nesta quinta-feira (7) pelos alunos dos CEUs Ottawa-Uirapuru e Paraíso-Alvorada. A batalha de robôs integrou a programação da Mostra CEU, que ocorreu entre os dias 4 e 7 de julho com apresentações em diferentes espaços educacionais, resultado do trabalho dos cursos e projetos desenvolvidos ao longo do 1º semestre de 2022.

Acompanhadas de suas famílias e da comunidade, as turmas se reuniram no CEU Paraíso-Alvorada. Desde março o curso gratuito de iniciação robótica é ministrado pelo professor Welton Ricardo de Assis Araújo, que à época apresentou o projeto para a equipe do Programa Escola 360.

“O curso é uma grande oportunidade para as crianças aprenderem brincando. Atualmente as aulas fazem parte do EducaCEU e oferecem aos estudantes atividades complementares no contraturno escolar nas mais diversas áreas”, destaca a diretora do Departamento de Gestão de Espaços Educacionais da Prefeitura, Luciana Morais.

Cada confronto teve um minuto de duração, no qual os alunos controlavam o robô conectado por meio de sinal Bluetooth e impulsionavam o adversário a sair da arena. Assim, as equipes avançavam na competição.

Empolgante e desafiador

Os próprios alunos montaram seus robôs para participar do duelo, juntando teoria e prática. “A robótica é uma área de conhecimento multidisciplinar. Em alguns momentos os desafios encontrados pelos alunos aproximam o raciocínio do modo de pensar de um engenheiro mecânico, em outros do pensar de um programador de computadores e em outro faz levantar e testar hipóteses como um cientista. Esse conjunto diverso de influências de ramos distintos do conhecimento faz com que o modo de encontrar soluções se combine em algo autêntico, próprio da robótica”, explica Araújo.

Para o professor, à medida que a tecnologia se torna cada vez mais presente na vida das pessoas, faz-se necessário maior domínio, não apenas como consumidores, mas também como produtores de tecnologia. De acordo com ele, como as crianças estão em fase de experimentação, é possível que algumas delas resolvam modificar o futuro atuando com tecnologia.

“As aulas são bem divertidas, dá para entender melhor sobre ciências, a lei da gravidade e tecnologia de um modo geral. No futuro pretendo escolher uma profissão ligada à ciência”, relata Mirella Beatrice, de 11 anos, aluna do CEU Ottawa-Uirapuru.

Além de todo o conhecimento adquirido na construção dos robôs, as crianças aprendem diversas lições de forma lúdica e ampliam suas possibilidades de entender e intervir no mundo, além de desenvolver um trabalho em equipe, que envolve meninos e meninas. “O que eu mais gosto é a interação durante as aulas, é sempre uma animação e um desafio na quinta-feira”, contou Gabriel Isaac, 12, também aluno do CEU Ottawa-Uirapuru.

Para mais informações sobre o curso de iniciação robótica entre em contato com as unidades. O telefone do CEU Ottawa-Uirapuru é (11) 2279-2705 e o da unidade Paraíso-Alvorada é (11) 2456-2524.