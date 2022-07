Memorial da América Latina recebe Bienal Internacional de Graffiti

O Memorial da América Latina recebe até o dia 7 de agosto a 5ª Bienal Internacional de Graffiti. A exposição irá transformar a Galeria Marta Traba em uma vitrine para a diversidade de técnicas e estilos da arte urbana.

Para comemorar os 10 anos de existência da Bienal do Grafitti, foram convidados cerca de 60 artistas do Brasil e de todo o mundo para enaltecer a grande importância da cena de street art e do grafitti. A curadoria fica por conta de Binho Ribeiro, um dos precursores da arte de rua no Brasil e criador da Graffiti Fine Art.

A abertura da exposição será a partir das 16h, e contará com apresentações do grupo Matéria Rima, referência há mais de 20 anos no universo do Hip Hop, que irá animar a tarde com uma experiência de realidade virtual com Science Lab pra inspirar novos formatos nas artes visuais.

Além das próprias obras na exposição, a Bienal oferecerá atividades gratuitas como oficinas, mostra de filmes educativos, mesas de diálogo e performances.

Serviço:

5ª Bienal Internacional de Graffiti Fine Art

Abertura: 13 de julho, das 16h às 20h.

Visitação: de 13 de julho a 7 de agosto. De terça a domingo das 10h às 17h.

Memorial da América Latina (Avenida Mário de Andrade, 664) – Galeria Marta Traba, acesso pelos portões 2 e 5.

Entrada gratuita

Classificação Livre