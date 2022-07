Curso de fabricação de pães e salgados fitness está com 32 vagas abertas em Guarulhos

Os interessados em aprender a fabricação de pães e salgados fitness podem se inscrever no curso disponibilizado gratuitamente pela Prefeitura de Guarulhos até o próximo dia 15 de julho. São 16 vagas para a turma da manhã (das 8h às 12h) e mais 16 para a turma da tarde (das 13h às 17h) e as inscrições devem ser feitas pelos telefones 2475-9706 / 2475-9715 / 2475-9724 / 2475-9725 / 2475-9728, da Secretaria do Trabalho.

O objetivo do curso é desenvolver competências relacionadas ao processo de produção dos itens abordando modelagem, recheio, fermentação, forneamento e armazenamento, além do cálculo de balanceamento de formulações, etapa do processo de fabricação (cozida, fermentada, sem liga), higiene pessoal e segurança no trabalho.

O curso é oferecido pela Prefeitura em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e as aulas acontecerão presencialmente, entre 28 de julho e 5 de agosto, no Senai Paraventi, situado à avenida Doutor Renato de Andrade Maia, 601, Jardim Paraventi.