Guarulhos inicia a aplicação da quarta dose contra a covid em maiores de 35 anos

A partir desta sexta-feira (15) todas as pessoas com 35 anos ou mais que receberam a terceira dose da vacina contra a covid-19 há pelo menos quatro meses (122 dias) podem receber a quarta aplicação na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, exceto a Alvorada. De acordo com a Secretaria da Saúde de Guarulhos, a população apta nessa faixa etária corresponde a cerca de 100 mil pessoas.

O imunobiológico utilizado será o disponível na unidade, conforme as doses repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde. Para completar o esquema vacinal, basta apresentar documento com foto e comprovante de vacinação, impresso ou digital. Os endereços das UBS estão disponíveis em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.

Até as 9h desta quinta-feira (14) Guarulhos registrava 3.251.571 doses aplicadas contra a covid-19, segundo a plataforma Vacivida do governo do Estado de São Paulo. Detalhes como o tipo de dose não estão sendo divulgados desde o dia 2 de julho em atendimento à legislação eleitoral.