Itinerários de linhas de ônibus serão alterados no domingo por conta da 1ª Meia Maratona de Guarulhos

Interdições em 116 ruas e avenidas da região central da cidade neste domingo (17), das 6h ao meio-dia, por conta da realização da 1ª Meia Maratona Internacional de Guarulhos, acarretarão alterações no itinerário dos ônibus de todas as linhas intermunicipais e também da maioria das linhas municipais, com exceção daquelas que circulam pelos bairros Vila Galvão, Cabuçu e Recreio São Jorge.

Durante a realização da prova, linhas que utilizam a avenida Monteiro Lobato serão desviadas pela avenida Papa Pio XII, de onde retornarão aos bairros. Já aquelas que normalmente passam pela avenida Tiradentes utilizarão a avenida Renato de Andrade Maia, de onde também retornam aos seus pontos originários.

Interdições

De acordo com a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, a interdição dos pontos de passagem dos competidores será total e, por isso, a pasta recomenda que, na medida do possível, as pessoas evitem se dirigir a eles no dia e período mencionados. O mapa digital da prova está disponível em bit.ly/3ISPPZn.