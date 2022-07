Guarulhos promove mutirão de estágios para jovens com mais de 1.300 vagas nesta quinta

Mais de 1.300 vagas de estágio remunerado em diversas áreas serão disponibilizadas pelo projeto Estagiando, o mutirão de estágios remunerados para jovens promovido pela Prefeitura de Guarulhos que acontecerá nesta quinta-feira (21), das 11h às 17h, no campus da Universidade Cruzeiro do Sul (avenida Salgado Filho, 100, Centro) no município. Interessados deverão comparecer ao local com documento de identidade (RG e CPF), currículo impresso e comprovante de endereço.

O mutirão é voltado ao público com idade entre 16 e 29 anos que esteja cursando ensino médio, técnico ou superior. As vagas ofertadas são para empresas do município e das zonas norte e leste de São Paulo.

Entre as oportunidades para alunos do ensino superior estão atendimento ao cliente, contabilidade, recursos humanos, administração, marketing e direito. Há também vagas para estudantes do ensino médio e técnico.

A ação é coordenada pela Subsecretaria da Juventude, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).