Inscrições para o curso de camareira estão abertas até 29 de julho em Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos receberá até 29 de julho as inscrições para o curso de camareira, oferecido gratuitamente em parceria com o GRU Convention. Os interessados, desde que maiores de 18 anos e com ensino fundamental II completo, devem se inscrever pelo formulário disponível no link https://bit.ly/cursocamareiragru.

O conteúdo programático contempla noções sobre hotelaria e hospitalidade, organização de processos em meios de hospedagem, atendimento e vistoria (check in / check out), técnicas de limpeza e arrumação e aulas práticas com enxoval, produtos de limpeza e EPI. O curso tem início previsto para a primeira semana de agosto e acontecerá presencialmente no Hotel Marriott, no Parque Cecap, às terças e quintas-feiras, das 9h às 12h.

Aqueles que concluírem o curso com um número mínimo de aulas receberão certificado e terão a oportunidade de conhecer empregadores da rede de hotéis da cidade.