Bienal do Livro de Guarulhos terá mais de 50 estandes de editoras, distribuidoras de livros e livrarias

Entre os dias 5 e 14 de agosto, a 2ª Bienal do Livro de Guarulhos traz para os corredores do Internacional Eventos mais de 50 estandes de editoras, distribuidoras de livros e livrarias.

Junto com as apresentações artísticas, contações de histórias, intervenções literárias, experiências imersivas e exposição, os estandes também compõem a programação da Bienal do Livro com sessões de autógrafos e palestras de autores.

Este é o caso da Paulus Editora, que apresenta bate-papo com a jornalista e escritora Karla Maria. A partir dos três livros lançados por ela, Mulheres Extraordinárias (2017), Irmã Dulce – A Santa Brasileira que Fez dos Pobres sua Vida (2019) e O Peso do Jumbo – Histórias de uma Repórter de Dentro e Fora do Cárcere (2020), a Paulus oferece a palestra “Quando a Realidade Brasileira Supera a Ficção: Páginas de Jornalismo que Humanizam”, que acontecerá no dia 13 de agosto (sábado), às 16h.

Já o estande da Panini traz para a 2ª Bienal do Livro de Guarulhos grande acervo e novidades do universo fantástico de Marvel, DC Comics, Disney e Planet Mangá, entre outras editoras, títulos que prometem agradar aos fãs da cultura geek.

Na área pedagógica e educacional, a Editora Cortez oferece aos visitantes da bienal acervo especializado com lançamentos, dentre os quais Didática Sensível, de Cristina D’Ávila, Diferentes Sim, Desiguais, Jamais!, de Mario Sergio Cortella e Paulo Jebaili, com ilustrações de Edu Fusco, As Aventuras do Monge Tantan, de Fernando Zenshô e Monja Coen, O Estranho Dia de Zacarias, de Frei Betto, entre outros.

Na Autêntica Editora destaca-se o livro Escola da Terra – Desafios e Possibilidades para a Formação Continuada de Professores, organizado por Maria Isabel Antunes-Rocha e Érica Fernanda Justino, Penso, Logo Ensino, de Gabriel Perissé, e O Rio de Clarice: Passeio Afetivo pela Cidade, da escritora Teresa Montero, obra que mostra sete caminhos feitos por Clarice Lispector revelando a cidade do Rio de Janeiro, onde a escritora viveu por 28 anos.

Chama a atenção ainda o lançamento de 23 livros em tinta e em Braille da Editora Mostarda, cuja coleção Black Power apresenta obras de personalidades negras, brasileiras como Carolina Maria de Jesus e Luiz Gama, e estrangeiras como Nelson Mandela e Rosa Parks.

Para ver a lista completa de editoras e expositores que participam da 2ª Bienal do Livro de Guarulhos acesse http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br/.