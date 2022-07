Internacional Shopping promove festa julina

A festança em Guarulhos já tem data. Eita, trem bão demais! A Festa Julina acontece até o dia 31 de julho, às sextas, sábados e domingos, na Entrada Principal, próximo à Smart Fit do Internacional Shopping. Durante três finais de semana o shopping irá reunir atrações para todas as idades, incluindo barracas com comidas típicas, brincadeiras populares e muita diversão. A entrada é gratuita.

O evento é para quem gosta de comemorar essa época típica e vai poder se deliciar com as tradicionais comidas, aproveitar a decoração e se divertir com toda a família.

“A festa junina é uma data muita aguardada e celebrada pela população por isso nosso shopping não poderia ficar de fora dessa comemoração. Esperamos e convidamos a todos para se divertirem conosco”, afirma Bruna Marcon, gerente de marketing do Internacional Shopping.

No Brasil, a tradicional festa é realizada entre os meses de junho e julho e conta com danças típicas, como as quadrilhas, inúmeras comidas à base de milho e amendoim, como canjica, pamonha, pé de moleque, além de bebidas como o quentão.

Para saber mais sobre o festival e sobre o shopping, basta acessar o site www.internacionalshopping.com ou as redes sociais do shopping. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

SERVIÇO :

“Festa Julina do Inter”

Período: De 15 a 31 de julho, às sextas, sábados e domingos.

Horário: Das 14h às 22h.

Local: Entrada Principal do Internacional Shopping, próximo à Smart Fit.

Endereço: Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

A entrada no evento é gratuita.