General Peternelli elucida como é ser um representante do povo dentro do Congresso Nacional

O convidado do HOJE TV desta sexta-feira (22), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi o deputado federal General Peternelli (União-SP). Este contou sobre sua experiência na vida política partidária, em ser um representante da população dentro do Congresso Nacional.

“Antes de entrar no sistema eu dizia que, ao meu ver, a política era muito importante. Sempre acreditei que aqueles que eram muito conhecidos pela cidade, deveriam se candidatar para vereador ou prefeito, por exemplo. Meus amigos sempre me perguntavam por qual motivo eu pensava desta maneira e eu afirmava, com plena convicção, que através da política é que nós podemos realizar o bem comum”, explicou o deputado.

De acordo com Peternelli, os prefeitos e os vereadores são os políticos mais importantes, afinal, a qualidade de vida do cidadão depende exatamente deles. “Se as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão atendendo bem, se a limpeza da cidade está adequada, se tem ou não buraco, como ocorre o zoneamento do município e se o processo do transporte coletivo é adequado aos usuários, tudo isso depende deles”, disse.

Com isso, o deputado reforçou estar sempre observando os cidadãos que vivem nos municípios. “E é por isso mesmo que eu tenho a plena convicção de que nós temos que apoiar o máximo possível os prefeitos e os vereadores. Independentemente dos partidos, temos sempre que ajudar as pessoas que habitam nas cidades”, finalizou ele.

