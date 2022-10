‘O objetivo da ACM Conceito é ter um formato compacto e com custos menores’

O entrevistado do HOJE TV desta terça-feira (11), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi o advogado Antônio Roberto Marchiori. Tratando da nova unidade da Associação Cristã de moços (ACM), na FIG-Unimesp, ele expressa a confiança para a inauguração do projeto. “Eu acredito muito nesse novo projeto que é a ACM conceito. A inauguração vai ser mais interna, mas ela começa a funcionar a todo vapor já no dia 15. Para quem quiser aderir e conhecer as instalações para fazer parte já pode procurar pelo centro ou pelo local”, diz

Marchiori entende o projeto e parceria como uma forma de inovar a formação dos alunos de Educação Física da instituição. Ele frisa ainda os benefícios para a comunidade ao entorno da faculdade, que poderão utilizar o espaço com um preço acessível. “A ACM Conceito está sendo implantada primeiramente em Guarulhos, com objetivo de ter um formato diferente, mais compacto e dinamizado, assim surgiu essa parceria com a FIG Unimesp, que tem o curso de Educação Física, e com base nessa parceria surgiu a ideia de criar a ACM Conceito, que por ser dinamizada os custos são reduzidos, então os associados vão ter um preço diferenciado para frequentar. Nós estamos frisando a comunidade no entorno da FIG, para que possam utilizar a academia. Essa ACM tem uma sacada muito inteligente, porque o curso de Educação Física vai ser o grande aliado desse projeto, já que os estudantes que estão se formando vão poder estagiar e, de alguma forma, fazer parte dele e a academia tem essa preparação de profissionais já há muito tempo de forma diferenciada no mercado. Quem é formado dentro dos nossos quadros sai tecnicamente muito bom, mas com um viés humanitário muito grande, porque a academia cultua a questão do trabalho social”, disse.

