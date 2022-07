Dia do Motorista: mais de 9 mil profissionais dirigem os ônibus de linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU

As linhas metropolitanas gerenciadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) são responsáveis pelo transporte diário de 1,8 milhões de passageiros. Na linha de frente deste atendimento estão ao menos 9.200 motoristas que operam os ônibus intermunicipais de 134 municípios de cinco regiões metropolitanas do estado de São Paulo: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba/Litoral Norte.

“Neste Dia do Motorista (25/07), aproveitamos para lembrar desta importante função e da dedicação desses profissionais que transportam milhões de pessoas diariamente. Que tanto contribuem para a qualidade das viagens e segurança dos nossos passageiros”, destaca Marco Antonio Assalve, Secretário dos Transportes Metropolitanos. “Como gerenciadora de mais de 900 linhas no estado, a EMTU contribui com geração de milhares de empregos no setor”, pontua Assalve.

Atualmente, somente na Região Metropolitana de São Paulo são cerca de 7,2 mil motoristas contratados pelos Consórcios Anhanguera, Intervias, Internorte, Unileste e NextMobilidade. Na Região Metropolitana de Campinas, o transporte intermunicipal das linhas operadas pela BUS+ é conduzido por 551 profissionais e, na Região Metropolitana de Sorocaba são 182 motoristas de linhas gerenciadas pela EMTU.

Já na Baixada Santista, o Consórcio BR Mobilidade emprega 764 motoristas e na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, são 547 condutores contratados pelas empresas que operam as linhas.

Vagas de emprego

A contratação dos profissionais que trabalham nas linhas metropolitanas é feita diretamente pelos consórcios e empresas que operam os serviços. Atualmente estão abertas mais de 230 vagas para motoristas das linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas regiões metropolitanas de São Paulo e Campinas.

Abaixo, estão relacionadas as empresas com oportunidades para motoristas de ônibus e contatos para envio de currículo.

Região Metropolitana de Campinas

As empresas consorciadas da BUS+ estão, ao todo, com 42 vagas abertas para contratação. Os e-mails para envio de currículos são:

Viação Campestre – [email protected];

Expresso Fênix Viação – [email protected];

Expresso Metrópolis – [email protected];

Transportadora Salamanca – [email protected];

Transportes Capellini – [email protected]

Região Metropolitana de São Paulo

– Next Mobilidade: O consórcio que opera as linhas metropolitanas no ABC está oferecendo 20 vagas para motoristas e os currículos podem ser enviados para o e-mail [email protected].

Consórcio Anhanguera (Osasco e região):

– Urubupungá: A empresa está com 27 vagas abertas para motoristas. Os interessados podem enviar currículo para o e-mail [email protected]. O telefone para contato é o (11) 3658-7777.

– Urubupungá UTT: São 27 oportunidades abertas e o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected]. Telefone para mais informações: (11) 3251-7000.

– Viação Caieiras: Interessados em se candidatar para sete vagas disponíveis devem enviar currículo para [email protected] ou obter mais informações nos telefones (11) 4441-5500 / (11) 9.5581-5079.

– Viação Osasco: Com 20 vagas abertas, a empresa disponibiliza as oportunidades no site www.viacaoosasco.com.br/trabalhe-conosco/. O telefone para contato é (11) 4181-8080 ou (11) 3606-5880.

– BenficaBBTT: Está com 16 vagas para motoristas; o currículo deve ser enviado para o e-mail [email protected]. Telefone para mais informações: (11) 4199-2730.

Consórcio Intervias (Itapecerica da Serra e região)

– Viação Raposo Tavares: Estão abertas 12 vagas para motorista em Cotia e 10 vagas para a unidade de Embu Guaçu. Para se candidatar, o interessado deverá enviar currículo pelo e-mail [email protected] ou entregá-lo na portaria da empresa: Estrada do Morro Grande, 999, Parque Santa Rita de Cassia, Cotia/SP – CEP 06700-650.

– Miracatiba: As vagas existentes são para motoristas com CNH categoria D ou E, com curso de Transporte Coletivo de Passageiros. A empresa realiza processo seletivo toda quinta-feira, das 7h às 8h. Os interessados devem apresentar currículo e CTPS no endereço Estrada João Rodrigues de Moraes, 1488, bairro da Lagoa, em Itapecerica da Serra/SP.

– Pirajuçara: A empresa está com aproximadamente 30 oportunidades para motoristas. Os interessados podem enviar o currículo para o email [email protected].

Consórcio Internorte (Guarulhos e região)

– Vipol Transportes Rodoviários – TIPBUS: São 6 vagas abertas pela empresa. O contato pode ser feito pelo e-mail [email protected].

– Arujá Transporte: A empresa está com seleção para motoristas, manobristas ou lavadores com categoria profissional PCD. O currículo deve ser enviado para o e-mail currí[email protected].

Consórcio Unileste (Alto Tietê)

– Viação Jacareí: As vagas podem ser acompanhadas diretamente pelo site da empresa: Link. Atualmente, estão disponíveis duas oportunidades para motoristas.

– Radial Transporte: A empresa oferece 10 vagas para motoristas na região de Suzano e o currículo pode ser enviado via whatsapp (11) 933164740 ou por e-mail [email protected].