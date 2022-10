‘Todas as urnas serão escoltadas pela PM ou pela GCM’

Os entrevistados do HOJE TV desta sexta-feira (30), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foram o secretário de Segurança de Guarulhos, Márcio Pontes, e o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM) Francisco Borota. Eles explicaram sobre a operação de segurança feita entre a GCM, as polícias Militar e Civil decididas em conjunto com o prefeito Guti e a Justiça Eleitoral.

“Nós fizemos uma reunião no início da semana junto com o Departamento de Transporte, que fornecerá as viaturas e veículos para que as urnas cheguem aos seus destinos. Todas as urnas serão escoltadas pela Polícia Militar ou pela Guarda Civil. Nós temos, pelo menos, 69 escolas municipais que serão atendidas pelo GCM e mais de 200 pela PM, que são as escolas estaduais, mas ao todo são 289 escolas que são ponto de votação e todas elas, sem exceção, terão segurança. É uma operação de guerra”, disse o secretário.

Em relação a segurança realizada pela GCM, Borota explica porque a escolha de rondas policiais ao invés de um policiamento fixo nas zonas eleitorais. “Nós teremos 45 viaturas que ficarão a disposição somente dessa operação para as escolas. Nossa ideia é ter um fluxo de ronda em um curto espaço de tempo para garantirmos segurança para os eleitores. A decisão pelas rondas e não um GCM fixo nas escolas, é porque a viatura passa um impacto de segurança maior. Lembrando que o delegado seccional determinou que todas as nove delegacias da cidade estejam abertas no fim de semana de eleição justamente para que tenhamos fluidez e rapidez na apuração de um eventual crime acontecendo”, explica.

