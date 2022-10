Ciaag comemora 12 da fundação com almoço beneficente

A entrevistada do HOJE TV desta segunda-feira (03), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi a fundadora do Centro de Inclusão e Apoio ao Autista de Guarulhos (Ciaag), Alexandra Oniki, que apresentou o evento beneficente em comemoração aos 12 anos da fundação do centro. “Será o primeiro evento presencial pós-isolamento social e vai ser muito especial, porque foram 12 anos de muita luta até aqui e graças a Deus hoje conseguimos atender 100 crianças com autismo com idade entre dois a 17 anos, só que nós ainda temos uma fila de espera muito grande, com 258 crianças, então precisamos aumentar os atendimentos e só é possível com ajuda da população e patrocinadores”, disse.

A fundadora conta que espera do evento não somente um sucesso financeiro, mas divulgar o trabalho feito pelo centro de inclusão. “Nós esperamos cumprir a meta de vendas de convite, que é o que precisamos nesse momento financeiramente, mas não só isso, pensamos nas parcerias que criamos com ele e nas pessoas conhecerem um pouco mais o trabalho do centro. Apesar dos 12 anos na cidade, muita gente ainda não conhece o nosso trabalho, então essa é uma forma de divulgação e nós esperamos que todos nos prestigie. Os convites estão a venda no Ciaag ou pelo WhatsApp e a ideia é essa, voltar os eventos presenciais, que ajudam muito a instituição. Nós estamos com uma expectativa muito grande de que seja um sucesso”, explicou.

O almoço beneficente acontece no dia 16 de outubro, no Esporte Clube Vila Galvão e contará com show do cover oficial do Elvis Presley.

