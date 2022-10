‘O softbol é um muito parecido com o beisebol, o que muda é a estrutura do jogo’

A entrevistada do HOJE TV desta sexta-feira (07), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, foi a atleta Raquel Murata, jogadora e técnica de softbol. “É um esporte muito parecido com o beisebol, tem algumas mudanças e diferenças. As regras são bem parecidas, mas o que muda é a estrutura do jogo. No softbol nós temos uma bola maior e o campo é menor. Como a bola é maior, é mais pesada e com isso não vai tão longe quanto o beisebol”, diz.

O esporte, diferente da maioria das modalidades, pode ser divido entre homens e mulheres, assim como praticado junto. “No esporte nós temos campeonatos mistos, com homens e mulheres, mas na competição oficial ele é separado. Por exemplo, o softbol e o beisebol entraram para as Olimpíadas do Japão, sendo o beisebol para homens e softbol mulheres, porque ele é realmente mais praticado por mulheres, enquanto o beisebol é por homens. Mas nós temos times femininos de beisebol, assim como time masculino de softbol”, explica.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado através do Facebook (guarulhoshoje) ou Youtube (HOJE TV).