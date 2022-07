Alunos com deficiência visual de projeto da Prefeitura discutem o uso do cão-guia

O Clube do Livro dos alunos com deficiência visual do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), da Prefeitura de Guarulhos, abordou na última quinta-feira (21) o uso do cão-guia, em referência ao assunto tratado na obra Fiquei Cego, e Agora?, de Lilian Merege Biglia. Promovida pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, a iniciativa realiza encontros semanais online, nos quais são debatidos capítulos enviados por áudio.

A aula contou com a participação da usuária de cão-guia Jucilene Braga, que conversou sobre as responsabilidades de quem recebe o auxílio desse tipo de animal, bem como o perfil do usuário. Os participantes puderam ainda tirar todas as dúvidas do dia a dia e esclarecer mitos sobre esse recurso, que auxilia a mobilidade da pessoa com deficiência.

Ao contrário do que muitos pensam, no Brasil há centros de cães-guias e Zuca, o labrador preto pelo qual Jucilene é responsável, foi adquirido por meio do programa de uma instituição de treinamento de cães-guias para a inclusão da pessoa com deficiência visual, o Instituto Magnus.

Um dos participantes do Peis, Gelson Moura da Silva, questionou a presença do cão-guia no transporte. Ele foi esclarecido por Jucilene do direito do animal de embarcar e permanecer nos locais, garantido pela lei federal 11.126/2005.

Pessoas com deficiência visual interessadas em integrar o Clube do Livro podem se inscrever pelo telefone (11) 2414-3685.

2ª Bienal do Livro de Guarulhos

Para finalizar o livro Fiquei Cego, e Agora?, os alunos do Clube do Livro farão parte da programação da 2ª Bienal do Livro de Guarulhos no dia 10 de agosto, das 10h às 11h30, no auditório 3. A bienal será realizado no Internacional Eventos (avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia). Na ocasião será feita a leitura ao vivo e o debate do último capítulo.

Gratuita, a atividade será um momento de encontro presencial para o grupo que participa desde janeiro de encontros virtuais para discutir livros.