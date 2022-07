Prefeitura divulga lista dos 140 selecionados para o Programa Bolsa Trabalho

A Prefeitura de Guarulhos divulgou nesta terça-feira (26) a lista de selecionados para as 140 vagas do Programa Bolsa Trabalho – Bolsa do Povo. Os nomes podem ser conferidos no link https://bit.ly/BolsaTrabalho2 e os selecionados têm até esta sexta-feira (29), das 9h às 16h, para realizar a matrícula.

Aqueles que encontrarem o nome na lista devem comparecer à sede da Secretaria do Trabalho (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo) munidos de RG, CPF, carteira de trabalho e comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone).

Disponibilizado em parceria com o Governo do Estado, o programa oferece bolsa-auxílio de R$ 540 e consiste em fornecer qualificação profissional por meio de aulas teóricas e práticas, que serão realizadas com atividades de trabalho em órgãos públicos por quatro horas diárias. As vagas foram abertas para os cursos de auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos e secretariado e recepção.