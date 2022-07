Socorro oferece turismo religioso intimista e longe de grandes aglomerações

O turismo religioso é uma experiência ligada à fé e à espiritualidade, que move pessoas por todo Brasil. Mas, dependendo da época e dias, devido à aglomeração, alguns locais testam mesmo é a paciência de quem busca no passeio uma conexão com o sagrado. A dica para quem aprecia passeios relacionados à religião é conhecer locais ainda pouco visitados, fora do burburinho e que, com mais tranquilidade, amplifica essa relação.

Entre as opções está a Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística referência em aventura e ecoturismo, do Circuito das Águas Paulista – que tem o Mirante do Cristo, um dos pontos mais visitados do município. Bem no alto, longe de barulho e ao som de passarinhos e siriemas, a estátua do Cristo, com quase 6 metros, em cima de uma base de mais de 6 metros, está de braços abertos voltado para a cidade. Ficar aos pés da imagem em silêncio, enquanto contempla a linda vista panorâmica das construções e da natureza em meio às montanhas proporciona uma paz indescritível.

O Espaço de Preces, que fica na base do Cristo, foi todo reformulado e com as oficinas de mosaico, ressignificado. Ganhou beleza, cores e organização e já virou um local que os visitantes querem tirar fotos.

A história do Cristo começa em 1968, quando foi realizado um rateio entre os moradores para comprar a estátua e tiveram a colaboração da prefeitura com transporte das peças – adquiridas em Amparo – e com a mão de obra. O resultado é um local motivo de orgulho dos socorrenses. Foram necessários cerca de seis meses para conclusão da obra e montagem do Cristo, que, como um quebra-cabeça gigante, é feito com 65 peças de concreto. Para se ter ideia, só uma mão dele pesa cerca de 70 quilos. Em 2013, com algumas melhorias, o mirante ganhou um elevador panorâmico que garante a acessibilidade.

No mesmo espaço está o Empório do Cristo, que precisa ser visitado com tempo para olhar e escolher as inúmeras delícias artesanais – como geleias, doces, cafés, cachaças, rapadura e melado de cana – e os artesanatos – que vão desde peças de decoração, lembrancinhas às utilidades domésticas – para levar para casa ou presentear. Além de ser centro oficial de informações turísticas da cidade.

Quando se fala em fé, outro local da cidade que precisa ser visitado é a Igreja Matriz – Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – patrimônio histórico da cidade. Concluída em 1924, em estilo eclético, em alvenaria de tijolos, sob o comando do Padre Antônio Sampaio, foi erguida exatamente onde esteve a primeira capela em 1829. As pinturas e lindos vitrais foram doados por famílias socorrenses. Nela encontram-se obras do artista Mario Tomazzo, de São Paulo, um sino de 250 kg com nome de Sagrado Coração de Jesus e um de 180 kg, chamado Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Um templo para “conversar” com Deus, carregado de memórias que começam entre o início do séc. XVI até 1738, quando teve início a colonização por Simão de Toledo Pizza, que recebeu uma sesmaria (lote de terra abandonado que os Reis de Portugal concediam a quem dispusesse a cultivá-la), dando origem à Campanha de Toledo. Por volta de 1738 esta passou a fazer parte do chamado sertão de Bragança: cercado pelas matas virgens surge um bairro pertencente àquela Comarca, o Bairro do Rio do Peixe. No começo do séc. XVIII a população deste bairro era de 922 pessoas. O bairro era distante e os habitantes muito religiosos levantaram uma capelinha, que foi colocada sob a proteção de Nossa Senhora do Socorro. A igrejinha foi edificada em terras do lavrador Pedro da Silva, que fez a doação da mesma.

Conta-se que o Capitão Roque de Oliveira Dorta, doador da imagem da Padroeira e idealizador da construção da mesma, em um momento de clarividência, viu os benefícios que iria trazer ao bairro aquela Capelinha. Depois de se entender com os demais moradores influentes do Bairro, dirigiu ao Bispo da Imperial Cidade de São Paulo uma petição na qual relatou a situação crítica em que se achava os moradores do Bairro, distante da sede da Paróquia, longe da religião, com muitas dificuldades nas realizações de batizados, casamentos e sepultamentos, e suplicavam que se providenciasse a dita Capela em Capela Curada, nomeando um sacerdote para dirigir os destinos espirituais do novo núcleo de população.

Outra petição solicitava a colocação da pia batismal na mesma Capela. O bispo de São Paulo Dom Manoel Gonçalves de Mello despachou favoravelmente às solicitações. Foi fundada, então, a Capela Curada de Nossa Senhora do Socorro do Rio do Peixe, da Vila Nova de Bragança. Em 22 de Julho de 1829 o Bairro foi elevado a Curato e a 09 de Agosto do mesmo ano foram celebrados os ofícios divinos em terras do Rio do Peixe pelo Padre José Jacinto Pereira, em meio ao júbilo geral, que inaugurava a Pia Batismal na nova Igreja, celebrando dez batizados.

Inclusive, entre os dias 9 a 15 de agosto, acontecerá a maior festa da cidade, quando se comemora a Padroeira Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A novena, tradicional nesta época, completará 109 anos, de acordo com os registros da igreja católica.

Uma parte sagrada da igreja matriz, atualmente faz história na Capela de São Miguel, localizada dentro da Chácara São Miguel. A linda e charmosa construção abriga o altar que foi da antiga igreja da matriz. Ela acomoda até 20 pessoas sentadas e é aberta apenas para pequenos eventos reservados, como batizados e casamentos.

Quem gosta de se aventurar pelos caminhos da fé, a dica é conhecer as capelinhas de beira de estrada da zona rural da cidade. São cerca de 60 citadas no livro Pelas Veredas da Religião, de José Valdir Ferrari, que incluem as construídas dentro de fazendas. Muitas ainda em pé e bem cuidadas, ajudam a entender a origem da fé dos moradores e as devoções ligadas ao aparecimento das famílias.

A Fazenda 7 Senhoras Speciality Coffee, aberta para visitação guiada, carrega implícita no nome. A família é constituída por pessoas de Limeira, Socorro e Campinas, assim, resolveram homenagear três Nossa Senhoras: Boa Morte, Perpétuo Socorro e Desatadora dos Nós. Devotos de Nossa Senhora Aparecida, ela não poderia faltar. Nossa Senhora de Guadalupe representa a América Latina; Fátima pela fé da bisavó e dos Anjos, por afinidade. Assim, 7 Senhoras. Quem realiza o tour na propriedade conhece uma linda gruta, que abriga Nossa Senhora Aparecida.

Já no Parque de Aventura Monjolinho, existe uma trilha de livre acesso ao visitante, que faz homenagem ao protetor dos animais: São Francisco de Assis. Frases da oração talhadas em madeira durante o percurso e uma “tenda” de sapê ao ar livre com a imagem do santo deixam o caminhar ainda mais encantador e emocionante.

A Gruta do Anjo é um passeio encantador e recebeu este nome porque “conta a lenda” que antigamente um anjo era visto por lá. A gruta artificial tem amplas galerias, totalizando 3.000 m² de extensão, que podem ser visitadas a pé e outros trechos flutuando sobre as águas cristalinas com os pedalinhos disponíveis no local.

