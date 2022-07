Festa da Achiropita começa no próximo dia 6

Quer se sentir na Itália, sem sair de São Paulo? Que tal conhecer a famosa Festa da Achiropita, que em 2022, completa 96 anos de tradição. O evento tem como objetivo homenagear à padroeira do bairro: Nossa Senhora Achiropita e visa também reavivar a cultura italiana, inerente ao local que foi construído por imigrantes a partir de 1820. Seus moradores cultivam até hoje suas origens italianas. O evento ocorre de 06 de agosto a 04 de setembro, sempre aos sábados e domingos. A entrada é gratuita.

Para comemorar essa festividade referência na capital paulista, nada melhor do que um brinde regado aos rótulos da conhecida Vinícola Góes que é uma das apoiadoras oficiais há 16 anos anos.

Os visitantes se deliciarão com os vinhos tintos seco e suave, além do chopp de vinho Grape Cool e suco de uva. No cardápio é encontrado pratos com polenta, spaghetti ao sugo, antepasto, sardela, peperoni, pizza, fogazza e doces típicos. São 30 barracas distribuídas nas Ruas Dr. Luís Barreto, São Vicente e 13 de Maio. Para as crianças as atrações ficam por conta do pula-pula, pescaria, tiro ao alvo e muito mais.

Além das atividades nas ruas, o evento promove atrações na Cantina Madonna Achiropita, que conta com shows e outras receitas típicas da Itália. Neste local, a Vinícola Góes disponibiliza os rótulos Malbec, Rose Tempos de Góes Pétalas, a linha Tempos de Góes e o tradicional chopp de vinho Grape Cool. Esses produtos harmonizam perfeitamente com a gastronomia italiana atendendo aos mais distintos paladares. Para entrar na cantina é necessário adquirir os convites que são pagos.

“Essa festa faz parte do nosso calendário de eventos. Como é bom sentir as atividades voltando ao normal e podermos desfrutar de um evento tão alegre, em que ainda revivemos a cultura italiana. Um brinde a Nossa Senhora da Achiropita”, saúda Luciano Lopreto, diretor comercial da Vinícola Góes.

Serviço:

96ª Festa da Achiropita

Data: 06 de agosto a 04 de setembro.

Horário: sábados, das 18h às 0h e domingos, das 17h30 às 22h30.

Local: Rua Dr. Luís Barreto, Rua São Vicente e Rua 13 de Maio – Bixiga – Centro – São Paulo.

Os convites para festa na Cantina Madonna Achiropita estão à venda e serão exclusivamente online, pelo aplicativo Achiropita, disponível para aparelhos Android e IOS: http://www.achiropita.org.br/