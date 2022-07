Assaí anuncia 32 vagas de emprego para nova unidade no Bosque Maia

O Assaí Atacadista abriu o processo seletivo para o preenchimento de 32 vagas na nova unidade localizada na avenida Salgado Filho, 1.301 – Centro, onde anteriormente funcionava o hipermercado Extra. Os interessados devem realizar um cadastro no site https://expansaoassaiguarulhos.gupy.io/.

As vagas são para açougueiro I; assistente de TI; auxiliar de açougue, de controle de qualidade, de cozinha, de depósito, de manutenção e de recebimento de notas fiscais; cartazista; chefe de cafeteria, de depósito, de manutenção, de recebimento de notas fiscais, de seção açougue, de seção hortifruti (FLV), de seção mercearia, de seção perecíveis, de seção prevenção de perdas e de venda de cartão; frente de caixa; conferente de carga e descarga; cozinheiro(a); empacotador(a); fiscal de atendimento ao cliente, de caixa, de prevenção perdas e de caixa e cafeteria; nutricionista; operador(a) de empilhadeira e operador(a) de loja (preferencialmente profissionais com deficiência); repositor(a) mercearia, perecíveis, hortifruti e vagas de cartões e televendas (atendente e operador).

Todo o processo seletivo poderá ser realizado com etapas online e presencial, seguindo as fases Cadastro do candidato, testes, Entrevista com RH do Assaí, Entrevista com Gestor, Preenchimento de dados de pré-contratação e Contratação – Assinatura do Contrato de Trabalho.

A rede não anunciou quando a nova unidade será inaugurada.