Sindicato dos Metalúrgicos reabre Clube de Campo após melhorias

A partir do dia 4 de agosto, o Clube de Campo volta a receber associados e familiares. Com isso, termina o recesso no clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região, iniciado em 22 de junho. Mesmo na suspensão, quando foram realizadas obras de manutenção e melhorias, o clube manteve o pesqueiro e a lanchonete abertos.

O clube dos metalúrgicos é a maior e mais completa área de lazer da cidade. Conta com sete alqueires (quatro de mata), nascentes, pequenos animais, muitas aves, aquário de trutas e lago do pesqueiro. Ao todo, são 172 mil m². Abre de quinta-feira até domingo, das 8h às 17h. O endereço é rua Galáxia, 126 – Parque Primavera.

Conforto

“No recesso, fizemos manutenção em vários setores. Agora, está tudo pronto pra receber os sócios com conforto e segurança, inclusive a piscina aquecida estará aberta”, explicou Domingos Mascena da Silva (Fuminho), administrador do local.

Natureza

Para Josinaldo José de Barros (Cabeça), presidente do sindicato, chegou o momento dos trabalhadores e famílias voltarem a utilizar o local. “Vamos retornar com o clube, pesqueiro, campo de futebol, ginásio poliesportivo, piscinas, prainha e quiosques. Nosso clube é um recanto de natureza em meio ao ambiente urbano, tem ar puro e muito verde”, disse ele.

Frequente

Seja sócio do Clube de Campo dos metalúrgicos. Saiba mais pelo WhatsApp (11) 94000-1290.