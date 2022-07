Guarulhos abre processo seletivo para contratar médicos de cinco especialidades

A Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas até o dia 25 de agosto para o processo seletivo que irá contratar emergencialmente nove médicos de cinco especialidades. As vagas são para médico endocrinologista ambulatorial (1), médico psiquiatra ambulatorial (3), médico infectologista ambulatorial (1), médico gastroenterologista ambulatorial (1) e médico ambulatorial (3).

A carga é de 20 horas semanais com remuneração de R$ 6.315,36. Além disso, os contratados também terão direito a gratificação de atendimento diário de R$ 1.263,07, vale-transporte (opcional) e vale-refeição no valor de R$ 1.000 por mês. Interessados podem se inscrever pelo email [email protected] ou pessoalmente, das 9h às 16h, na sede da Secretaria da Saúde (rua Íris, 320, sala 9, Gopoúva).

Para se inscrever são necessários os seguintes documentos: currículo resumido (uma folha), cédula de identidade, comprovante de residência, CRM-SP, diploma de medicina, comprovação da especialidade e certificados especificados no item 6 do edital de acordo com a especialidade, quando houver. Os editais de divulgação (n° 023, 024 e 025/2022-SS20) encontram-se disponíveis na íntegra no Diário Oficial de 19 de julho de 2022, a partir da página nove, no site www.guarulhos.sp.gov.br.

A seleção ocorrerá por meio de avaliação do currículo e os candidatos habilitados serão classificados em ordem decrescente da nota final obtida pela somatória de pontos dos títulos. A classificação final será divulgada no dia 02/09/2022, no Diário Oficial do município. O telefone para mais informações é 2472-5049.

O prazo para a contratação dos candidatos aprovados no processo seletivo em questão será até a homologação dos resultados do próximo concurso público, conforme a especialidade, ou por um ano, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Os contratados estarão sujeitos a deveres e proibições, inclusive referente à acumulação de cargos e funções públicas, e ao regime de responsabilidade vigente para os demais servidores públicos municipais.