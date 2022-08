Julho: Guarulhos tem o quarto mês com mais mortes por covid

Durante o mês de julho, Guarulhos registrou 25 óbitos em decorrência da covid-19. O mês foi o quarto com mais mortes registradas na cidade neste ano. O período com maior número de óbitos foi janeiro, quando 137 pessoas foram vítimas do coronavírus. Em seguida aparece fevereiro com 123 e março com 27.

Segundo a Secretaria da Saúde, abril foi o mês com o menor registro de mortes, sendo quatro confirmadas. Maio contabilizou 13 óbitos e junho 22. De acordo com a pasta, em julho 80% dos óbitos observados foram de idosos, enquanto 64% foram homens e 36% mulheres.

Com o crescimento, a cidade seguiu a tendência nacional de mortes, já que assim como Guarulhos, julho foi o mês com mais mortes registradas pela doença no Brasil, com 7.097 óbitos contabilizados.

De acordo com dados do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), neste ano Guarulhos registrou 5.438 mortes. Além disso, foram confirmados 123.240 casos, onde 117.162 se recuperaram da doença.