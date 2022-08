Prefeitura amplia o benefício do CrediLivro a todos os profissionais da Educação

Servidores públicos do quadro administrativo e operacional da rede municipal de ensino vão receber pela primeira vez o CrediLivro, benefício estendido a todos os profissionais envolvidos no processo educacional. O CrediLivro, de uso exclusivo na 2ª edição da Bienal do Livro de Guarulhos, que acontece entre os dias 5 e 14 de agosto, teve o valor ampliado de R$ 150 para R$ 200, destinado à compra de livros durante o evento.

A iniciativa da Prefeitura de Guarulhos contempla os oito mil servidores da Educação e tem como objetivo o incentivo à prática da leitura, a ampliação do acervo pessoal por meio da aquisição de obras literárias e a valorização dos colaboradores.

Nas edições anteriores o benefício era concedido somente a professores, diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e profissionais do quadro do magistério. Agora, os demais servidores públicos das unidades escolares também receberão o cartão para a compra de livros.

A decisão fortalece o trabalho das equipes nas escolas, que atendem os alunos da rede municipal de ensino, além de reconhecer o apoio dos servidores nas atividades do cotidiano escolar.

Entrega do CrediLivro

O CrediLivro está disponível para retirada pelos diretores ou vice-diretores das escolas a partir desta segunda-feira (1º), das 8h às 17h, e no dia 2 de agosto, das 8h às 12h, no térreo do prédio principal da Secretaria de Educação. Já os servidores que não receberem o CrediLivro na escola deverão retirá-lo no local do evento, entre os dias 5 e 14 de agosto, apresentando o documento de identidade. Para mais informações acesse o Memorando Circular nº 36/2022 no link https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/10335/inline/.

A 2ª Bienal do Livro de Guarulhos acontece entre os dias 5 e 14 de agosto, de segunda a sábado, das 10h às 22h, aos domingos, das 10h às 20h, no Internacional Eventos, localizado na avenida João Cavalari, 133, Vila Hermínia. Ao longo de seus dez dias de realização o evento recebe convidados especiais, milhares de alunos da rede municipal, crianças, jovens e adultos de toda a cidade.

Para informações complementares sobre o evento acesse http://bienaldolivro.guarulhos.sp.gov.br e acompanhe o perfil @bienaldolivrogru no Instagram.