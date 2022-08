Ator guarulhense faz participações em série da Record TV

O ator guarulhense Everton Aragão, de 32 anos, foi um dos figurantes escolhido para compor o elenco da série “Todas as Garotas em Mim”, transmitida pela Record TV. A série, que estreou no dia 7 de junho, conta sobre os dilemas de uma adolescente sulista, relacionando seus problemas com acontecimentos bíblicos.

Aragão interpretou quatro personagens durante a trama, sendo um soldado filisteu que fazia a guarda do general durante a época bíblica de Dalila e Sansão; o Leão de Chacra, que guardava a entrada das tabernas na época de Rute; o chefe de staff e um barman. Foram transmitidas duas temporadas, a primeira, contando a história de Dalila e a segunda, de Rute. As gravações ocorrem desde o fim de 2021, enquanto as participações do ator começaram em abril.

Aragão conta que foi durante uma peça escolar que se apaixonou pelo teatro e tomou a iniciativa de procurar aulas profissionais. “Eu sempre achei lindo esse meio cênico, mas a primeira vez que fiz uma peça foi na escola, se chamava ‘Feitiço dos Deuses’. Poder viver vários personagens diferentes, cada um com as suas peculiaridades, criar e moldar cada um deles na cabeça e desenvolvê-los é o desafio que torna tudo interessante. Eu acho tudo isso fascinante”, disse.

O ator iniciou as aulas profissionais de teatro em centros culturais da cidade. “Comecei a fazer aula no centro cultural Casa Brasil, no Ponte Alta, onde me interessei bastante. Cheguei a participar do grupo de teatro da escola em que estudei, Professor Mário Bombassei Filho, e então fui para o Teatro Adamastor, além do CEU Ponte Alta. Foi graças a esses incentivos culturais que tinham em Guarulhos que eu pude me desenvolver”, diz. Ele conta ainda que realizou aulas de danças no Studio Gerar Dance Cia, onde apresentou uma série de festivais na cidade como Dança Brasil e July Morgon.

Ao voltar para os palcos após um período afastado, o dançarino, em conjunto com uma agência de atores, encaminhou seu material para um produtor da emissora, conseguindo um papel para atuar pela primeira vez em uma série televisiva. “Foi o meu primeiro contato com a televisão e conhecer toda essa produção expandiu muito meu conhecimento artístico. Foi um desafio muito grande, esse meio tem pessoas muito boas, mas acredito que o principal foi a aprendizagem. Trabalhei com grandes artistas e isso agregou ainda mais em meus conhecimentos. Creio que a partir disso novas oportunidades virão”, diz.

Com o fim da segunda temporada, transmitida nesta semana, a série prevê a gravação de outras três já para os próximos meses.