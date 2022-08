Às compras

A Comissão Especial de Estudos (CEE) que tem como pauta principal avaliar supostas irregularidades no Internacional Shopping Guarulhos, esteve reunida nesta quarta-feira, 10, e decidiram encaminhar ofícios diversos, a fim de entender melhor o que até agora não entenderam, sobre questões ambientais. Eles já fizeram visitas ao empreendimento e, pelo que foi apurado por esta coluna, novas diligências serão realizadas. Talvez (e apenas talvez), se os vereadores soubessem perguntar, dizer o realmente querem, a resposta poderia se tornar mais clara e compreensível. Aliás, este colunista até agora não entendeu como um empreendimento que irá fazer 24 anos de existência no próximo dia 12 de novembro e, portanto, totalmente consolidado, pode ainda ter alguma questão a ser resolvida com a Administração Pública. Estranho. Mas estamos de olho.

O Túnel

Ainda sobre o Shopping Internacional, há algum tempo, uns 20 anos, mais ou menos, discutia-se com o Poder Público de quem seria a responsabilidade pela abertura do túnel que ligaria a área lateral da alça de acesso à Dutra com a rotatória existente na Avenida Guarulhos, nas proximidades da entrada do Auto Shopping Guarulhos. Muito se falou, o tempo passou e, ao que parece, esqueceram dessa obra. Nem mesmo a atual Comissão de Especial de Estudos deve lembrar ou ter conhecimento desse fato, embora vereadores mais antigos, que acompanharam o caso no passado, façam parte da tal comissão.

Do nada

Na política de Guarulhos, algumas pautas parecem surgir do nada e, também do nada, parecem que nunca existiram. Uma espécie de 1984 (livro de George Orwell) onde se reescreve o presente ou se apaga o passado para que ele pareça nunca ter existido. O Shopping Bonsucesso, por exemplo, teve sua inauguração questionada por conta de embargos à obra que, na prática, nunca parou. Até o prefeito da época, Elói Pietá, não foi à inauguração para não pegar mal e, em seu lugar, enviou sua esposa e deputada federal Janete Pietá, hoje vereadora. Embora nada tenha sido feito ou desfeito no complexo comercial, a vida segue normalmente a exemplo de outros empreendimentos que misteriosamente ficam em dia com as normas preconizadas na legislação. Talvez por Guarulhos ser uma terra tão abençoada que milagres acontecem quando se plantam esses empreendimentos gigantes.

Vagas menores

Passou meio despercebida a alteração da Lei que regulamentava o tamanho das vagas de estacionamento de empreendimentos na cidade. Alardeada como um grande avanço, em 2017, a Lei de autoria de Edmilson Americano (hoje secretário de Governo e à época vereador) determinava que as vagas de estacionamento de novos empreendimentos deveriam ser mais largas, 2,60 metros, de modo a evitar os transtornos causados no embarque e desembarque de veículos. Aquelas encostadas de portas no carro estacionado ao lado, que sempre são motivo de dissabores, afinal, ninguém gosta de ver seu carro arranhado. Agora, com nova redação, a Legislação retoma a largura de 2,40 m. para vagas residenciais e, para as não residenciais, ainda mais apertadinhas e curtinhas, 2,20 m. de largura por 4,50 m. de comprimento. Mas, se em 2017 a alteração foi tida como um avanço, como adjetivar essa alteração?