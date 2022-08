Pais paulistas apresentam idade média de quase 32 anos

Em 2021, 44% dos pais no Estado de São Paulo tinham entre 25 e 34 anos e 31% entre 35 e 59 anos. As maiores frequências de idades paternas situaram-se na faixa de 27 a 33 anos, com idade média de 31,9 anos para os pais e 28,9 anos para as mães. Em geral, os pais costumam ser mais velhos do que as mães, de acordo com estudo da Fundação Seade com base nas informações dos Cartórios de Registro Civil.

A distribuição da idade dos pais, assim como a das mães, vem se alterando ao longo do tempo, tornando-se mais envelhecida. Em 2010, os pais de 25 a 29 eram majoritários. Já entre 2010 e 2021, a idade média paterna passou de 30,6 para 31,9 anos, enquanto a das mães aumentou de 21,9 para 28,9 anos.

A idade média dos pais aumenta conforme avança a idade da mãe. Quando elas têm menos de 30 anos, em geral os pais são mais velhos ou possuem idades próximas. À medida que elas avançam na idade, cresce a proporção de pais mais jovens do que as mães. No último grupo etário das mães (45 a 49 anos) a idade média paterna ficou menor do que o limite inferior da idade delas.

Por regiões As idades médias paternas foram sempre superiores às maternas, com as mais baixas nas regiões de Itapeva (30,6 anos) e Registro (30,9 anos), coincidindo com as idades maternas mais baixas do Estado e resultando em diferenças de 3,1 e 3,7 anos, respectivamente. As mais altas foram registradas nas regiões de Campinas (31,8 anos) e Região Metropolitana de São Paulo (31,7 anos), com diferenças de 2,6 anos em relação às idades das mães. Nas demais regiões, tais idades oscilaram de 31,1 a 31,5 anos, com diferenças entre 2,5 e 3,0 anos.