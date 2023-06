De Guarulhos para o Primeiro “Reality Show de Vendas do Brasil, “O Closer: Vendedor Milionário”

Tiago Galindo, mais conhecido como criador do Método VAP – Vendedor de Alta Performance, já treinou mais de 1.500 pessoas e foi selecionado pela Vanessa Soares, que é uma referência em vendas High Ticket no Brasil, para participar do Primeiro Reality Show de Vendas do Brasil.

“Desafio dado é desafio aceito!” – Diz Tiago, ao ser questionado sobre a sua participação no programa que será transmitido no canal do YouTube da organização do reality.

Com uma proposta inovadora, programa se inicia no dia 27 de junho, terça-feira, e segue até o dia 04 de julho.

A cidade de Guarulhos está se movimentando para torcer pelo nosso conterrâneo durante todas as provas.

Para fazer parte deste mutirão de apoio, acesse o perfil @tiago.galindo, tire um print do story do Team #tiagovendedormilionario, postar no seu story marcando @vanessasoarescloser e @tiago.galindo. Cada print é um ponto no ranking interno da competição.

Desde já declaramos a nossa torcida e estamos na expectativa de vê-lo ganhando cada prova!

Não perca a chance de acompanhar o primeiro reality show de vendas do mundo e conhecer técnicas para implementar no seu próprio negócio!

27 de junho, às 19h39 horário de Brasília, pelo YouTube!