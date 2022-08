Óbitos no trânsito de Guarulhos caem 32% entre maio e junho

A cidade de Guarulhos verificou uma queda de 32% no número de óbitos decorrentes de acidentes de trânsito entre maio e junho em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto que nesses meses de 2021 houve 28 vítimas fatais no trânsito da cidade (14 em cada mês), neste ano foram registrados 19 óbitos, sendo oito em maio e onze em junho.

Os dados foram apresentados nesta quarta-feira pelo Grupo de Segurança Viária de Guarulhos em reunião realizada na sede operacional da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), na Vila Fátima. As informações foram compiladas pelo Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Para o titular da STMU, Luigi Lazzuri, o resultado positivo reflete a intensificação das ações voltadas à segurança viária com foco na educação e na fiscalização, realizadas para todos os usuários da via, mas principalmente para o grupo mais vulnerável, formado por motociclistas e pedestres. “Temos trabalhado junto a todos os demais integrantes do Grupo de Segurança Viária com o objetivo de zerar as mortes no trânsito de Guarulhos e já podemos ver o resultado de tal esforço aparecendo. Além das ações de fiscalização, como as blitze da Lei Seca, intensificamos também as intervenções educativas em escolas, universidades, nas regiões que concentram bares e ainda junto aos motociclistas com eventos especiais para esse público”, explicou.

Participaram da reunião, que também tratou da realização de novas blitze integradas no município e da programação da Semana Nacional do Trânsito, representantes da Secretaria da Saúde, da Guarda Civil Municipal, das polícias Civil, Militar e rodoviárias Federal e Estadual, do Corpo de Bombeiros, da CCR Rio-SP e do Sest Senat.

Nas páginas do Infosiga (infosiga.sp.gov.br) e do Observatório de Segurança Viária de Guarulhos (portaldotransito.guarulhos.sp.gov.br/observatorio-de-seguranca-viaria-da-prefeitura-de-guarulhos) estão disponíveis informações sobre localização dos sinistros, idade, sexo e tipo (condutor, pedestre ou passageiro) das vítimas, entre outras informações.