Banda Lira de Guarulhos celebra aniversário de 463 anos da cidade com apresentação especial no Sesc Guarulhos

A centenária Banda Lira de Guarulhos está de volta aos palcos no próximo dia 8 de dezembro, sexta-feira, às 16h, dessa vez para celebrar os 463 anos da cidade em evento que acontece na Praça de Convivência do Sesc Guarulhos.

Para o público cativo, que acompanha a trajetória da Banda Lira de Guarulhos desde os saudosos tempos dos bailes da saudade, o grupo traz repertório que retrata a história da música nacional e internacional com clássicos de Ary Barroso, Pixinguinha, Adoniram Barbosa, Perez Prado, Frank Sinatra, Roberto Carlos, entre tantos outros.

Além de três músicos remanescentes das mais antigas formações, a Banda conta com 17 jovens músicos, apresentando, assim, sua nova identidade e formação musical.

Patrimônio imaterial

A trajetória da Banda Lira de Guarulhos se funde com o desenvolvimento da cidade. Fundada em 15 de maio de 1908, ao longo de seus 115 anos sempre esteve presente nos principais eventos cívicos e culturais. Nesse contexto, caracteriza-se como patrimônio imaterial que merece ser conhecido, reconhecido e apreciado por todos.

Após um período de dificuldades e incertezas, a corporação musical à beira da extinção consegue se reestruturar e renova sua gestão no início de 2022. Com uma equipe comprometida e dedicada, a Banda Lira de Guarulhos vem trabalhando incansavelmente para retomar suas atividades e ocupar seu devido lugar no cenário cultural guarulhense.

O ano de 2023 foi um marco na trajetória da Banda, um ano repleto de muitas realizações e progressos no seu processo de reestruturação. A Banda foi contemplada no edital da Lei Paulo Gustavo, o que garantirá o retorno de suas atividades em 2024, a começar pelo tradicional Carnaval de Marchinhas na Tenda do Bosque Maia.

O Sesc Guarulhos fica na Rua Guilherme Lino dos Santos, 1200, no Jardim Flor da Montanha.

Mais informações pelo WhatsApp (11) 98283-5450.