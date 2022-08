‘Doar sangue é um dos gestos mais humanitários que se pode ter’, diz Jackson Dorta

“Doar sangue é um dos gestos mais humanitários que se pode ter. É uma doação de amor por alguém que você nem conhece pois não sabe quem estará ajudando. Cada bolsinha de sangue que é doada, ajuda a salvar a vida de quatro pessoas”, disse Jackson Dorta, presidente da Associação do Rotarianos de Guarulhos e entrevistado no HOJE TV desta quinta-feira (11), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira.

A Associação de Rotarianos de Guarulhos juntamente com o Hemocentro São Lucas, os Clubes de Rotary, parceiros do setor público, iniciativa privada e do terceiro setor, realizarão um projeto humanitário através da campanha para doação de sangue no próximo dia 23. “Quando chega nesta época do ano, entre agosto e setembro, os hemocentros enfrentam uma fase de queda muito grande nos estoques sanguíneos. Por isso a associação, junto com os clubes de Rotary, decidiu fazer a campanha de doação”, afirmou.

A campanha acontecerá na sede da associação, localizada na rua Soldado Anélio da Luz, 35 – Centro. “No local nós temos uma área de 15 m², sendo que a maior parte é verde e preservada. Além disso, temos um amplo estacionamento para mais de 160 veículos. Por esse motivo será na própria associação, por toda a estrutura. O São Lucas levará os profissionais com todos os cuidados necessários e realizarão a coleta de sangue, das 9h às 15h. Hoje já temos alguns parceiros institucionais além dos clubes da associação, sendo eles: Rotary Club de São Paulo – Aeroporto, Rotary Club de Guarulhos, o Rotary Club de Guarulhos Sul, ao qual eu pertenço, e o Rotary Club Norte Centenário”, acrescentou ele.

Segundo Dorta, a FIG/Unimesp também é uma parceira institucional da campanha para a doação de sangue. “Queremos realizar a campanha pelo menos uma vez por semestre uma vez em que estamos em uma área central, que facilita o acesso pelas muitas faculdades próximas. É por isso que todos nós da Associação do Rotarianos estamos empenhados para conseguirmos atingir a meta de 80 doadores voluntários”, finalizou.

