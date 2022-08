Alunos e professores participam da Trilha de Práticas Sustentáveis no Bosque Maia

O Centro de Educação Ambiental do Bosque Maia recebeu nesta segunda-feira (15) alunos e professores da Escola Senac, que participaram da Trilha de Práticas Sustentáveis. O passeio foi criado pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos para os participantes descobrirem como pequenas mudanças nos hábitos diários podem colaborar para a melhoria da qualidade de vida de todos.

O percurso passa pelas estações de práticas sustentáveis instaladas no parque, como a usina de energia solar, que transforma a luz do sol em energia, o telhado verde, que promove o isolamento térmico e acústico com plantas, além do ponto de recolhimento de materiais recicláveis.

Os alunos foram ainda ao Orquidário Municipal, que foi inicialmente criado para abrigar espécies de plantas que ficavam no local das obras do Rodoanel Norte. Durante a visita conheceram curiosidades sobre algumas espécies.

A visita dos alunos e professores do Senac é uma ação da Agenda Ambiental, preparada mensalmente com atividades para todos os públicos. Para participar é necessário fazer inscrição pelos telefones 2475-9843 e 2482-1667 ou pelo e-mail [email protected].

Atividades da Agenda Ambiental em agosto

Dias 17, 24 e 31, às 10h

Oficina Cultivo de Orquídeas – Local: Orquidário Municipal

Curso de técnicas básicas de cultivo e cuidados com a espécie, que pertence a uma das maiores famílias de plantas.

Dia 18, às 19h

Trilha noturna – Local: Viveiro Educador

Venha conhecer o Bosque Maia de um jeito diferente, caminhando por suas trilhas à noite. Corujas, morcegos e gambás são alguns dos moradores noturnos do mais famoso parque da cidade.

Dia 21, às 9h

Oficina Terrário – Local: Viveiro Educador

Venha aprender a fazer um terrário de plantas com a reutilização de recipientes de vidro.

Dia 25, às 14h

Passeio Conhecendo as Árvores do Bosque Maia – Local: Viveiro Educador

Venha conhecer um pouco da vegetação de nossa cidade a partir das árvores do parque.

Dia 28, às 9h

Oficina Kokedama – Local: Viveiro Educador

Venha aprender a montar um arranjo de plantas em esfera ornamental japonesa feita com musgo, que funciona como uma única planta aérea.