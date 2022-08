APP de transporte exclusivo para mulheres busca motoristas em Guarulhos

Neste mês de agosto o app Lady Driver iniciou a sua operação na cidade e com boa aceitação das mulheres guarulhenses e para atender a demanda está a procura e cadastrando novas motoristas. A expectativa é que as motoristas ganhem de R$ 2.000 a 4.000 por mês com corridas agendadas sendo também uma oportunidade para as mulheres que estão em busca de uma renda extra.

De acordo com Simone Alves, embaixadora Lady Driver em Guarulhos, tem muitos diferenciais em relação aos demais apps, como, ganhos a mais do que outros apps de transporte pois remunera a motorista pelo deslocamento de até 3 km pelo trajeto de quando a chamada é aceita até o embarque da passageira. “A motorista tem a possibilidade de preparar sua agenda com antecedência, gerando, economia por não ficar rodando e gastando gasolina esperando por corridas”.

O aplicativo se destaca pelo serviço de corridas agendadas, disponibilizando três formas de agendamento: Lady Driver Mulheres, Lady Care e Lady Kiddos. O Lady Driver, para as passageiras que pode optar por chamar a motorista mais próxima ou agendamento. O Lady Kiddos oferece transporte seguro para crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos com as chamadas Mãetoristas e o Lady Care foi pensando para oferecer qualidade e atenção para as pessoas da melhor idade.

Os requisitos necessários para ser uma motorista Lady Driver assemelham-se aos pedidos por outros aplicativos de transporte. Para se cadastrar é necessário baixar o aplicativo que está disponível nas lojas de aplicativos para Android (Lady Driver Motoristas).

COMO SE CADASTRAR?

MOTORISTAS

Baixe o app LADY DRIVER Motorista ou entre em contato pelo whatsapp (11) 99647-1648

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

CNH com a descrição EAR (exerce atividade remunerada), CRLV (Certificado de Registro e licenciamento do veículo) e número de RG.