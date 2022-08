Arte suave: o jiu-jítsu como filosofia de vida para Anderson Negrão

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta terça-feira (16) contou com a participação de Anderson Negrão que é atleta multicampeão de jiu-jítsu, esporte que prega a filosofia do respeito ao próximo. Segundo ele, a diversidade do esporte é uma das suas marcas, uma vez em que todos podem fazer aulas, de crianças a idosos.

“O esporte é elevado ao extremo da técnica. Eu venho do judô, também fui do caratê e só depois conheci o jiu-jítsu e esse esporte me conquistou. Como pode um cara de quase dois metros, bem fraquinho e franzino estar lutando com pessoas bem menores e ele conseguir puxar o seu braço? Você só consegue pensar ‘de onde esse cara saiu?’. É uma suavidade total, sem explicação e isso é o legal para mim”, afirmou o atleta.

O jiu-jítsu se tornou popular no mundo por ser um recurso cada vez mais diferenciado entre os lutadores de MMA. Quem domina as técnicas está à frente de seus concorrentes. Na hora do aperto, uma finalização é o detalhe para a vitória nos confrontos mais acirrados.

“Atualmente eu tenho mais de 150 medalhas. Comecei a treinar por conta do meu filho caçula, William. Antes do parto a médica disse que se ele nascesse com vida, seria um vegetal. Hoje, esse meu vegetalzinho tem 19 anos e me levou para a vida do jiu-jítsu”, acrescentou o multicampeão.

Negrão conta que iniciou nas atividades esportivas em 2013. “No ano seguinte rompi todos os ligamentos do ombro esquerdo. Fiquei parado um ano e quando tive alta, comecei a competir. Se eu não estiver com a medalha dourada no peito, pelo menos estou com uma das outras duas que sobram”, finalizou ele.