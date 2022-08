Eleições: 16 vereadores de Guarulhos são candidatos a deputado

Ao todo, 16 vereadores da cidade concorrerão a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) ou na Câmara dos Deputados. Deles, 10 concorrem ao cargo de deputado estadual, enquanto os outros seis são para deputado federal.

Ao cargo de deputado estadual concorrem os parlamentares Carol Ribeiro (PSDB); Dr. Laércio Sandes (União Brasil); Edmilson (PSOL); Janete Pietá (PT); Jorginho Mota (Agir); Dra Marcia Taschetti (PP); Professor Rômulo (PT); Pastor Anistaldo (PSC); Romildo Santos (PSD) e Welliton Bezerra (PRTB).

Para deputado federal disputam Karina Soltur (PSD); Leandro Dourado (PDT); Lucas Sanches (PP); Thiago Surfista (PSD), Wesley Casa Forte (PSB) e Sérgio Magnum da Farmácia (Patriota).

Em contrapartida, o vereador Lamé (MDB), que concorreria também ao cargo de deputado federal, escolheu recuar na decisão de ocupar uma cadeira nas eleições deste ano. “Decidi não sair mais candidato a deputado federal para focar no mandato e defender os interesses de Guarulhos, intensificando minha atuação e fiscalização como vereador. Nós decidimos permanecer na cidade porque ela precisa do nosso mandato”, disse o parlamentar.

No geral, disputam as 94 cadeiras da Alesp 2.027 candidatos, enquanto para as 513 da Câmara dos Deputados, concorrem 10.180, sendo 1.509 deles de São Paulo, de acordo com o cadastro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Campanha eleitoral

A partir de hoje até o dia 1º de outubro, data em que antecede o primeiro turno das eleições, os candidatos aos cargos de deputado federal e estadual, assim como ao Senado, Presidência da República e Governo do Estado de São Paulo podem iniciar a campanha eleitoral em busca de votos.