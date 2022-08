McDia Feliz: valor arrecadado será revertido para o tratamento de crianças com câncer

O HOJE TV desta sexta-feira (19), apresentado pelo jornalista Maurício Siqueira, contou com a participação de José Augusto Brandt Bueno Braga, que é advogado e mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), explicando que o valor arrecadado com as vendas de Big Mac no McDia Feliz 2022, que ocorrerá no próximo sábado (27), será revertido para o tratamento do câncer infantil.

Primeiro, Braga explicou que o “chapeuzinho engraçado” que ele usa se chama fez, mas também é conhecido como tarbush. “Ele é um pequeno chapéu de feltro ou pano, muitas vezes utilizados em conjunto com um turbante e apenas os homens o usam. Além disso, é um símbolo da Antiga Ordem Árabe dos Nobres do Santuário Místico, popularmente conhecido como shriners, uma organização ligada à maçonaria”, disse.

Segundo ele, na maçonaria, o lema primordial é fazer caridade principalmente para as crianças. “Então, esta é uma junção aqui da nossa loja, em Guarulhos, pela maçonaria para auxiliarmos crianças vítimas de câncer com o apoio da Fundação Casa Ronald McDonald’s. Todos os anos a fundação realiza uma ação, conhecida como McDia Feliz, para conseguir a arrecadação de fundos em prol de financiar o estudo do combate e cura do câncer infantil, ou seja, o ato se trata da união daquilo que tem na maçonaria pelos shriners em atendimento a esses pequenos”, afirmou.

Com a Casa Ronald McDonald’s, o advogado insiste em levar uma busca para a solução da cura do câncer. “Não sei se as pessoas sabem, mas, no Brasil, o índice de cura do câncer em crianças, que é o nosso público-alvo, ainda é de 64%. Enquanto isso, nos países desenvolvidos este índice consegue alcançar os 85%. Concluindo, a cada 10 casos de câncer infantil, temos a expectativa de sete deles serem curados”, destacou ele.

Braga acrescentou que, há alguns anos, quando começaram com a campanha, o nível de cura era apenas de 15%. “Atualmente o nosso objetivo principal é conseguir alcançar os países que são desenvolvidos. Só que dependemos de investimento em pesquisas e para isso nós precisamos de dinheiro, este que é arrecadado no McDia Feliz, contando com a colaboração de todos”, finalizou.

