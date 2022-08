‘O atual momento jurídico está retratando a situação política brasileira’, diz Maria Garcia

A entrevistada do HOJE TV desta segunda-feira (22) foi a professora universitária e procuradora do estado, Maria Garcia. Durante a entrevista, feita pelo jornalista Maurício Siqueira, ela avaliou o atual momento jurídico no país.

“Estamos sofrendo com a pandemia biológica e a política. A Constituição diz que os poderes devem ser independentes e harmônicos entre si, o que não está acontecendo por questões muito próprias da cultura brasileira. Trata-se de um problema cultural e, com estudo, aplicação e com conhecimento da Constituição, nós certamente sairemos desta crise que a sociedade brasileira está enfrentando. O atual momento jurídico está retratando a situação política brasileira”, explicou.

Maria acrescentou que o Supremo Tribunal Federal (STF), órgão de cúpula do sistema judicial brasileiro, é uma corte jurídica pois integra a estrutura do Judiciário e aprecia, segundo as regras do direito, as situações que são levadas até seus julgadores. “Além disso, é uma corte política, já que a repercussão de suas manifestações tem abrangência nacional, tendo em conta o fato de que o tribunal está encarregado de decidir questões de alta relevância para o país”, concluiu.

A procuradora acredita que através da Constituição, dos meios que podem ser dispostos, é possível conseguir um breve período de recuperação em relação ao menor protagonismo do STF na política. “Como eu disse, se trata de um problema cultural. O órgão ocupa o ápice do ordenamento jurídico do governo pois compete ao poder a guarda da Constituição. É ele quem deve proteger a sua integridade e obediência, então, é um enorme cargo”, finalizou.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado através do Facebook (guarulhoshoje), Youtube (HOJE TV) ou pelo site www.guarulhoshoje.com.br.