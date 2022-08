Rodrigo Garcia reforça tendência de crescimento e empata em segundo lugar

Atual governador de SP tinha 10% em maio e chega aos 20% na pesquisa Real Time/Big Data divulgada hoje_

Pela primeira vez o candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), aparece numericamente empatado com Tarcísio de Freitas (Republicanos) na pesquisa Real Time/Big Data da TV Record. No levantamento divulgado na manhã desta segunda-feira (22), o atual governador de São Paulo comprova a tendência de crescimento e aparece com 20%, igual ao ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro.

A diferença entre Tarcísio e Rodrigo era de 10 pontos em maio, quando o ex-ministro tinha os mesmos 20% contra 10% do governador de São Paulo. Em julho, Rodrigo subiu para 16% e Tarcísio permaneceu estacionado com 20%. Há duas semanas, Rodrigo bateu os 19% contra 20% de seu oponente. Na pesquisa de hoje, comprovou crescimento mesmo estando à frente do Estado de São Paulo somente desde abril deste ano.

O petista Fernando Haddad lidera com 34%, número igual ao levantamento feito em julho. A pesquisa ainda indicou 12% de votos brancos e 11% não sabem ou não souberam responder. Os demais candidatos, somados, chegam a 3%.

Levando-se e consideração apenas os votos válidos, Rodrigo Garcia também aparece numericamente empatado com Tarcísio de Freitas, com 26% cada. No início de agosto, Rodrigo Garcia tinha 20%, dois pontos percentuais a menos do que Tarcísio.

A pesquisa simulou segundo turno entre Fernando Haddad e Rodrigo Garcia. No começo de agosto, o petista tinha 37% contra 29% do atual governador do estado. Na pesquisa de hoje, o ex-prefeito da capital repete o percentual, enquanto que Rodrigo Garcia chega aos 32%. A superioridade de Rodrigo também aparece num eventual confronto contra Tarcísio: 31% a 30%.

No levantamento feito pela Record TV fora ouvidos 2 mil eleitores do estado de São Paulo entre os dias 19 e 20 de agosto. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE sob o número SP-00604/2022.