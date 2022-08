Wellington Macedo: jornalista foi alvo de 59 ações de danos morais

O jornalista Wellington Macedo, convidado do HOJE TV desta quarta-feira (24), foi alvo de 59 ações de danos morais movidas por diretoras de escolas municipais de Sobral, cidade localizada a 231 km de Fortaleza, reduto eleitoral da família de Ciro Gomes (PDT) conhecido por bons indicadores na área da educação.

Os processos questionavam a série de reportagens Educação do Mal, veiculada pelo jornalista entre agosto e setembro de 2018 no YouTube. A série de vídeos mostrava depoimentos de alunos e ex-alunos que relataram fraudes em avaliações externas em Sobral e em outras três cidades do Ceará.

“Eu comecei a me engajar nesta disputa política, tentando resgatar o Brasil que gostaríamos de ter, ao observar a omissão de diversos setores da sociedade, principalmente os políticos, os quais deveriam estar envolvidas na defesa do povo e da Constituição Federal. Porém, essas pessoas eram omissas ou envolvidas”, afirmou Macedo ao jornalista Maurício Siqueira.

No início de setembro completará um ano que o jornalista, preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF), consta como réu no Inquérito 4.879, que investiga a organização e o financiamento às manifestações a favor do governo federal no dia 7 de setembro de 2021.

“A minha intenção era realmente alertar a população e, com o meu trabalho de jornalismo, mostrar o que muitos não têm coragem de retratar: as entranhas e o lado obscuro da política que não chega até a sociedade, também por omissão de um consórcio de TV, por exemplo”, ressaltou Macedo.

O jornalista também é fundador do movimento Marcha da Família Cristã pela Liberdade que, ao longo de 2021, fez manifestações pró-Bolsonaro em diversas cidades do Brasil. Nos atos eram frequentes as declarações com críticas a integrantes da Corte.

