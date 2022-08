Prefeitura inicia comemorações da Semana da Pátria na próxima quinta-feira

Com o tema 200 Anos de Independência, as comemorações da Semana da Pátria 2022 têm início na próxima quinta-feira (1º), às 8h, no Paço Municipal, com a solenidade de abertura. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Educação, as celebrações vão até o dia 7 de setembro, com eventos nas unidades escolares e nos CEUs da cidade.

A programação do evento se consolida como um espaço de visibilidade do trabalho de organizações da sociedade civil, apresentação dos alunos de escolas públicas e particulares, projetos de organizações sociais da cidade, bem como do Tiro de Guerra, da Base Aérea de São Paulo, da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal (GCM).

A escolha do tema 200 Anos de Independência do Desfile Cívico de 7 de setembro, que este ano será no CEU Bonsucesso, reforça a busca por um mundo livre, pacífico e democrático. A celebração permite observar a cidade a partir do olhar de seus habitantes, com o desejo de reforçar e fortalecer o compromisso com a independência, considerando que juntos é possível atuar na construção de uma cidade melhor, mais autônoma e pacífica, desenvolvendo sentimentos de pertencimento e cidadania.

Programação

Solenidade de abertura da Semana da Pátria

Data: 1º de setembro, às 8h

Local: Paço Municipal – avenida Bom Clima, 91, Jardim Bom Clima

Desfile cívico-militar – Vila Galvão

Data: 2 de setembro, às 8h30

Local: avenida Mem de Sá, Jardim Vila Galvão

Desfile cívico-militar – CEU Bonsucesso

Data: 7 de setembro, às 9h

Local: avenida Paschoal Thomeu, Bonsucesso

Para conferir a programação completa acesse https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/exibir/arquivo/10372/inline/