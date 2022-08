GCM Ambiental resgata coruja ferida e saruês

Uma coruja com a asa fraturada e dois saruês em risco foram resgatados pela Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos entre quarta (24) e sexta-feira (26), em bairros distintos da cidade, em apuração a chamados realizados por meio do telefone 153, da Central de Atendimento da corporação.

A coruja, da espécie mocho-orelhudo, foi encontrada no chão do estacionamento de um supermercado no Macedo, impossibilitada de voar e com a asa machucada. Rapidamente os guardas a acolheram com luvas adequadas para o seu manuseio e a acondicionaram em uma caixa de transporte, onde foi levada até o Zoológico de Guarulhos. Ela está sob os cuidados da equipe do local, que ainda avalia quais serão os procedimentos para a recuperação do seu voo.

Um dos saruês foi encontrado em uma residência no Jardim Nova Cumbica e retirado sem grandes problemas. Já o outro assustou funcionários de uma empresa na estrada do Capão Bonito, no Jardim Presidente Dutra, por escalar estruturas metálicas e responder agressivamente às tentativas de retirá-lo do local. Com muito tato e técnicas de resgate, a equipe conseguiu colocá-lo em um compartimento adequado sem que se machucasse. Ambos não apresentaram ferimentos e puderam ser soltos em seu habitat natural, na mata.