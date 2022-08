Internacional Shopping promove Torneio EBE Gaming com alunos do Objetivo

O Internacional Shopping realiza mais um evento voltado aos gamers. O empreendimento promove o “Torneio EBE Gaming”e recebe a DazzTruck, uma caminhonete 4×4 toda equipada para jogos realísticos, que leva os players para uma verdadeira aventura off-road. Além disso, um torneio de FIFA 22 e Fortnite acontece nas instalações da Piticas na arena 4UP, reunindo mais de 70 alunos e atletas do Colégio EBE Objetivo de Guarulhos e outros colégios da Região. A ação acontece no dia 28 de agosto e é aberta ao público para acompanhamento.

A DazzTruck é o primeiro carro gamer da América Latina. A tecnologia simula uma aventura na caminhonete modelo F-150 Raptor, sensação do público. Foi idealizada e desenvolvida pela Dazz, marca gamer voltada para o mercado de entretenimento e tecnologia. Possui duas telas curvas de 144 Hertz que garantem uma maior fluidez ao jogo e console central, onde foram instalados um Playstation 5 e um Xbox One. Nos bancos traseiros, telas para acompanhar os games deixam a imersão completa. O veículo é todo iluminado com fitas de LED coloridas, e conta com um iPad responsável por controlar toda a iluminação e áudio do carro gamer.

Até quatro pessoas podem jogar simultaneamente. Ao todo, a Dazz investiu cerca de R$ 500.000 no DazzTruck para chegar no resultado atual. Já marcou presença em feiras de tecnologia e games, como a Brasil Game Show (BGS) e festival UCCONX.

Além disso, em parceria com a loja Piticas, os alunos do Colégio Objetivo de Guarulhos poderão passar uma tarde de muitas disputas de dois dos jogos mais populares da atualidade: FIFA 22 e Fortnite. A ação faz parte da aproximação do Shopping com escolas parceiras e visa conquistar o público jovem.

“Já realizamos diversos campeonatos de eSports pelo Shopping, todos com enorme sucesso. E para manter viva a cultura gamer que criamos, promovemos mais essa ação que vai envolver o público presente. Teremos um dia muito especial de competições e o público poderá acompanhar e se envolver junto”, afirma Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

O empreendimento fica na Rod. Pres. Dutra, Saída 225, s/n, em Itapegica, Guarulhos. Mais informações no site www.internacionalshopping.com.br.