Voos longos te assustam? Veja dicas para ter uma viagem melhor

Com a flexibilização das restrições da pandemia da Covid-19, voos longos têm sido cada vez mais comuns para os passageiros, que estão aproveitando para viajar e realizar o sonho de conhecer lugares mais distantes. No entanto, viagens costumam ser cansativas e por diversas vezes causam certo estresse. É difícil arranjar o que fazer para passar o tempo, o fuso horário atrapalha o corpo e a mente, além do desconforto para dormir, da dor nas pernas e até dificuldade na digestão.

Pensando nisso, o doutor Leonardo Lacerda, médico intensivista que integra a equipe do Grupo Med+ no Aeroporto Internacional de Recife, dá dicas para que o passageiro tenha uma viagem mais confortável:

1. Alimentação: alimente-se com comidas leves e pouco gordurosas, que facilitem a digestão, antes de fazer uma viagem longa. Busque consumir fibras, que dão mais saciedade, para não sentir fome logo. Além disso, se achar necessário, leve um pouco de alimento para comer dentro do avião. “Lembre-se que não é recomendado fazer jejum e nem ficar muito tempo sem comer. Isso é muito importante, porque assim o passageiro evita a hipoglicemia, a baixa concentração de açúcar no sangue, que pode levar a desconfortos e dores, como a cefaleia”, reforça o médico Leonardo Lacerda.

2. Hidratação: não deixe de beber água antes e durante o voo. “A hidratação, além de ser importante para a saúde de forma geral, também ajuda a estabilizar a pressão sanguínea na altitude”, explica o médico. Mas, cuidado: não é recomendado ingerir bebidas gasosas antes da viagem, porque isso vai piorar a distensão abdominal, desconforto comum entre os passageiros.

3. Movimente-se: procure, a cada determinado período, andar um pouco dentro do avião, mesmo que seja para ir ao banheiro. Essa recomendação não é apenas para as pessoas que têm condições clínicas mais preocupantes, que podem levar à trombose, por exemplo. “A movimentação durante o voo faz com que o oxigênio circule mais dentro do organismo, diminuindo a sensação de mal-estar, náuseas e dores de cabeça”, recomenda Leonardo Lacerda.

4. Use roupas leves: a escolha das vestimentas é um passo fundamental para ter uma viagem melhor. Opte por roupas que não sejam apertadas e não te atrapalhem para descansar e dormir, por exemplo. E, caso seja uma pessoa que sinta mais frio, não se esqueça do casaco!

5. Faça de tudo para se sentir confortável: quanto mais o passageiro puder se aproximar do que é cômodo para ele, melhor: use um travesseiro, caso prefira, para uma adaptação ergonômica; se gosta de ler, leve um livro para tornar a viagem mais agradável. “Já é um ambiente com redução de oxigênio e restrição de movimento, então faça o máximo que puder para se sentir bem”.

“Acredito que há uma tríade básica do voo seguro e confortável: alimentação, principalmente com fibras, hidratação e movimentação. Esse conforto pode ser complementado com roupas adequadas e escolhas individuais antes e durante a viagem que podem fazer toda a diferença na experiência do passageiro”, finaliza o médico Leonardo Lacerda, do Grupo Med+.