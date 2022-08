Gilvan Passos: política e religião se discutem e se misturam

Comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, o HOJE TV desta terça-feira (30) contou com a participação do vereador Gilvan Passos (PSD). Segundo ele, o vínculo entre a política e a religião está longe de se distanciar e sua interligação pode ser comprovada ao longo da história das sociedades.

“Elas precisam se conversar, pois uma igreja, seja ela católica ou evangélica, é sempre composta de pessoas que vivem em uma cidade, dentro de uma sociedade. A Bíblia nos mostra que Daniel e José se tornaram governadores. Sem dizer que Davi foi rei. Em um versículo conhecido, Matheus 22:2, Jesus diz: ‘dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus’. Ou seja, nós precisamos ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, seja ela declarada por um padre na missa, um pastor no culto ou aonde quiser”, disse.

No país, a presença de grupos religiosos cristãos na política institucional tem aumentado e mudado sua configuração. “Imagine se o pastor, o padre ou qualquer outro líder de uma religião não puder falar a realidade do que acontece na cidade, no estado e no Brasil para aqueles que estão ali? Como é que esses cristãos vão entender o que está acontecendo no mundo?”, indagou Passos.

Tendo em vista que há dois séculos, aproximadamente, religião e política andavam juntas, o vereador afirmou acreditar que, por muito tempo, a igreja evangélica ficou por fora do tema, enquanto que a católica sempre foi mais atuante na abordagem do assunto. “Todavia, sempre respeitando todos”, finalizou o vereador.

