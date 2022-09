Devaneios de um médico: atriz Raquel Senna dirige peça teatral em Guarulhos

A convidada do HOJE TV desta quinta-feira (1º) foi a atriz e enfermeira, Raquel Senna. Durante a entrevista, realizada pelo jornalista Maurício Siqueira, a atriz revelou que a peça dirigida por ela, “Devaneios de um Médico”, conta a história de um médico na melhor idade que foi diagnosticado com Alzheimer e narra, em pleno feriado de carnaval, um movimentado plantão no hospital.

Além de ser dramaturgo, Stélio Pessanha, autor do enredo, é médico neurologista e neurocirurgião. “A encenação retrata, basicamente, a verdadeira vida de Stélio. A maior parte dos atos do espetáculo é baseada em fatos reais de sua vida. A todo momento o protagonista de Stélio, doutor Paulo, chama a atenção dos colegas para a presença da morte rondando o pronto-socorro”, afirmou Raquel.

De acordo com a atriz, que na peça interpreta uma médica, o espetáculo mescla drama, humor, música e um delicioso tango com bailarinos profissionais. “A peça faz um mergulho na vida dos médicos e como se comportam perante a morte, sem infraestrutura e com ausência de vários companheiros, tendo que resolver tudo”, ressaltou.

Raquel acrescentou que, no entanto, existem dois médicos na encenação. “Primeiro o Stélio quando era novo e jovem, trabalhando na Freguesia do Ó em 1988, sendo representado por Paulo, e depois a peça caminha para o ato que nós chamamos de ficção, trazendo os fatos reais do Alzheimer. Durante essa parte da doença, falamos das várias informações sobre ela, como por exemplo os medicamentos para tratar, como lidar com a pessoa em progressão e se ela é hereditária ou não”, completou.

