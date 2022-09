Ausência de um bom profissional de administração pode levar uma empresa a falência

O entrevistado do HOHE TV desta segunda-feira (05), foi o professor e coordenador dos cursos de Administração e Ciência Contábeis da FIG-Unimesp, Paulo Folgueral. Durante a entrevista, feita pelo jornalista Maurício Siqueira, ele falou sobre a importância da administração e o mercado de trabalho.

“Quando nós estamos inseridos na administração, começamos a aprender que ela abre um leque para várias áreas como Marketing, Relações Humanas, Logística, Financeira e Produção, dando a possibilidade para especializações. Porém, com a aceleridade dos tempos as pessoas preferem ir direto para a especialização e começa a desmembrar a administração”, disse. “É humanamente impossível nós seres humanos comuns conhecermos todos os impostos computados, então existem áreas dentro das grandes organizações que ficam cuidando disso. É óbvio que é muito difícil unificar os impostos, cada uma cobra de um jeito, mas existem variedades de impostos que às vezes podem ser unificados facilitando a vida do empresário e do ser comum para se organizar e o administrados também orbitam nessa área”, disse.

