Prefeitura leva pessoas com deficiência para feira de reabilitação e acessibilidade

A Prefeitura de Guarulhos levou no último sábado (3) um grupo de 42 pessoas com deficiência atendidas pela Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão (SAI) para visitar a 17ª Reatech Brasil – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade, realizada no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center (São Paulo Expo), na Capital.

Na oportunidade as pessoas com deficiência visual conheceram os estandes com tecnologias assistivas e testaram aparelhos como os óculos que fazem leitura como um escâner, impressoras Braille eletrônicas, ampliadores de telas, aparelhos de medição de pressão arterial com áudio, máquinas de cartão de crédito acessíveis, jogos adaptados como damas e xadrez, além de verificar terapias com animais e esportes adaptados.

O aluno com deficiência visual do projeto Peis (Práticas Educativas para Inclusão Social) da SAI, Diego Barreto, está fazendo um curso técnico para radialista e teve a oportunidade de conhecer o radialista Wesley Gamaliel, da Rádio Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), que deu dicas para o mercado de trabalho para pessoas com deficiência visual.

A exposição acontece a cada dois anos e é considerada a principal feira do setor na América Latina, reunindo cerca de 300 expositores, como agências de emprego para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, fabricantes de equipamentos especiais, próteses e cadeiras de rodas.

A Subsecretaria de Acessibilidade Inclusão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, fica na rua Alberto Hinoto Bento, 49, no Macedo. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2414-3685 e 2422-7376.