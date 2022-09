Exposição on-line apresenta fotografias históricas de São Paulo e início da iluminação a gás no final do século 19

A Fundação Energia e Saneamento lança a exposição on-line “150 anos do Gás em São Paulo: o início” na plataforma Google Arts & Culture, que permite visitar museus e acervos de todo o mundo remotamente, disponibilizando obras em alta resolução. Com fotografias do acervo histórico da instituição, um dos maiores do estado de São Paulo, a iniciativa apresenta o início da consolidação da iluminação pública no território paulista, a partir de sistema a gás inaugurado há exatos 150 anos na cidade de São Paulo. Para acessar clique em Link.



Para a exposição, a Fundação selecionou cerca de 30 imagens do acervo, organizadas em narrativa cronológica que visa revelar a história do início do uso do gás como combustível energético no Brasil, a partir do estado de São Paulo. Essa história começa na capital em 28 de agosto de 1872, quando a empresa inglesa San Paulo Gas Company foi autorizada a atuar no Império do Brasil e deu início à exploração do gás obtido pelo carvão, usado nos serviços de iluminação pública.

Com o passar das décadas, a exploração do gás foi se expandindo pelo estado. A partir do carvão, o gás foi, mais tarde, obtido da nafta, até chegar ao gás natural explorado hoje, que cozinha os alimentos, aquece a água, alimenta as indústrias e fornece combustível para veículos de mais 2,2 milhões de consumidores em cerca de 150 municípios paulistas.



As imagens selecionadas, com datas-limite de 1877 a 1940, apresentam, portanto, os primeiros tempos do gás, com as obras e trabalhadores anônimos do famoso gasômetro que, até hoje, dá nome à rua do Brás, atualmente importante ponto comercial do centro da cidade. Para abordar os usos domésticos do gás, foram utilizadas propagandas antigas, também presentes no acervo da instituição.

