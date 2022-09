Brasileiro de Futebol Americano: Guarulhos Rhynos busca manter liderança em partida no domingo

No próximo domingo (11) o Guarulhos Rhynos viaja até o sul do país para enfrentar o Coritiba Crocodiles, às 11h, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano D1, principal divisão do torneio. Líder do grupo B com duas vitórias em dois jogos, o time da cidade vai em busca da manutenção do primeiro lugar da chave.

A equipe hexacampeã paulista iniciou a competição nacional vencendo o Paraná HP, em casa, por 42 a 8. Na última rodada os guarulhenses foram novamente avassaladores e conquistaram mais uma vitória, desta vez sobre o Santos Tsunami por 35 a 6.

Organizado pela Confederação Brasileira de Futebol Americano, o Campeonato Brasileiro conta com 21 equipes divididas entre os grupos A, B, C e N. Cada equipe realizará quatro jogos na fase de grupos (dois em casa e dois fora), com a exceção do Grupo N, que fica no norte do país, no qual a disputa será dentro de um quadrangular envolvendo os times locais.

Avançam aos playoffs o time de melhor campanha no Grupo N e os oito melhores entre as equipes dos outros três grupos. Além do Guarulhos Rhynos, o grupo B conta com Brown Spiders (PR), Coritiba Crocodiles (PR), Paraná HP (PR) e Santos Tsunami (SP).

Estádio Cícero Miranda

Desde que voltou a representar a cidade, em dezembro de 2021, o Guarulhos Rhynos atua como mandante no estádio Cícero Miranda, no complexo do Lago de Vila Galvão.

No próximo dia 25 de setembro a equipe receberá o Spartans Football a partir das 14h. A entrada é gratuita.