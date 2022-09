Secretaria da Fazenda: aproximar a população é uma forma de melhor gerir o dinheiro público

O entrevistado do HOJE TV desta terça-feira (06), foi o secretário da Fazenda e do Planejamento do Estado de São Paulo, Felipe Salto. Durante a entrevista, realizada pelo jornalista Maurício Siqueira, ele falou sobre a visita feita à Delegacia Regional Tributária (DRT-13) de Guarulhos.

“A Secretaria da Fazenda é organizada em 18 delegacias regionais e o que eu tenho feito desde abril, quando cheguei, é buscar aproximar a pasta da base. Não só dos auditores fiscais, mas também dos contribuintes e da população. Às vezes temos uma imagem do Fisco Paulista e da Fazenda muito distante. Não se sabe nem ao certo como trabalha, qual é o objetivo, então a minha ideia com essas visitas é justamente promover essa aproximação”, disse.

Salto explicou ainda sobre a necessidade de aproximar a secretaria da população para uma melhor gestão do dinheiro público. “O governo do Rodrigo Garcia, que eu integro há cerca de quatro meses e meio, tem muita coisa a mostrar, muitas obras que estão sendo entregues, muitas realizações na área da Educação, Saúde e Transporte. Então é natural que nesse período os secretários divulguem essas informações para a população e mostrem os resultados de uma gestão que está sendo fiscalmente responsável com o dinheiro da população, arrecadado por meio dos impostos”, disse. “Quem faz a secretaria acontecer são os fiscais, os auditores da receita estadual que estão ali nas delegacias. Meu objetivo é saber o que podemos fazer da sede em São Paulo para ajudar a melhorar essa gestão, para arrecadar melhor e para que esses recursos possam ser devolvidos para a sociedade em políticas públicas de saúde e, mais do que isso, aproximar a secretaria dos contribuintes, empresários e setor produtivo”, conclui.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado através do Facebook (guarulhoshoje) ou Youtube (HOJE TV).